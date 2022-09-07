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Спорткомплекс в Новой Москве поставили на кадастровый учет

Георгий Соланович
Город
Спорткомплекс в Новой Москве поставили на кадастровый учет
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, рабочий посёлок Киевский Карта всех событий

Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет спортивный комплекс в поселке Киевский Троицкого административного округа (ТАО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 7 сентября.

— Управлением Росреестра по Москве совместно со столичной Кадастровой палатой поставлен на кадастровый учет новый спорткомплекс, расположенный в поселении Киевский Троицкого административного округа по адресу: поселок Киевский, рядом с дом 25, — говорится в сообщении.

Уточняется, что спорткомплекс возведен и поставлен на кадастровый учет в рамках программы строительства спортивной инфраструктуры для массового посетителя. В здании разместят раздевалки с душевыми кабинами, медицинский кабинет, а также спортивные залы.

По словам директора столичной Кадастровой палаты Елены Спиридоновой, открытие комплекса позволит жителям ТАО активнее заниматься физической культурой и спортом, отмечается на сайте Росреестра.

2 сентября сообщалось, что возможность записаться на онлайн-консультацию к специалистам столичного Управления Росреестра появилась на портале mos.ru.

Спорт Росреестр Троицкий административный округ (ТАО)
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