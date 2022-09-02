Запись на онлайн-консультации к специалистам Росреестра появилась на mos.ru

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Возможность записаться на онлайн-консультацию к специалистам столичного Управления Росреестра появилась на портале mos.ru. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 2 сентября.

— Раньше, чтобы обратиться к специалистам Росреестра, жителям необходимо было записываться по телефону и приходить на прием лично. Теперь горожане могут получить консультацию дистанционно: это быстрее и удобнее. Встречи проходят в формате видеозвонков, общаться со специалистами ведомства можно с любого удобного устройства с выходом в интернет, — заявил глава департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

Так, специалисты ведомства помогут решить вопросы госрегистрации недвижимости жилого и нежилого назначения, объектов нового строительства, ограничений и обременений, а также постановки на кадастровый учет и регистрации прав. По словам руководителя столичного Росреестра Игоря Майданова, специалисты во время видеоконсультации также могут рассмотреть документы заявителя.

Для записи на онлайн-консультацию в Росреестр пользователям mos.ru нужно открыть страницу сервиса «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате», выбрать «Запись на онлайн-консультацию к специалисту госуслуг или ведомства», заполнить электронную форму и нажать на кнопку «Записаться». После подтверждения записи в личный кабинет придет ссылка на видеозвонок, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с момента открытия в столицы информационного центра Госинспекции по недвижимости жители города обратились к специалистам за консультациями почти 30 тысяч раз.