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Москвичи обратились за консультациями по земельно-имущественным вопросам почти 30 тысяч раз

Георгий Соланович

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Москвичи обратились за консультациями по земельно-имущественным вопросам почти 30 тысяч раз
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

С момента открытия в Москве информационного центра Госинспекции по недвижимости жители столицы обратились к специалистам за консультациями почти 30 тысяч раз. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— С момента открытия центра в сентябре 2019 года специалисты провели 29 762 индивидуальные консультации по земельно-имущественным вопросам и 181 профилактическое мероприятие: обучающие семинары, вебинары, фокус-группы, мастер-классы, стратегические сессии. В среднем еженедельно проводится около 200 встреч и два мероприятия, в которых участвуют порядка160 человек, — пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Более того, с начала 2022 года состоялось более трех тысяч встреч в различных форматах. В них приняли юридические и физические лица, задействованные в предпринимательской деятельности и имеющие в собственности объекты недвижимости, а также представители общественных организаций.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что именно профилактическая работа с бизнесом и гражданами повышает информированность населения и помогает избежать правонарушений.

21 марта сообщалось, что Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы возглавил Иван Бобров.

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