Начальником столичной Госинспекции по недвижимости назначен Иван Бобров

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Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы возглавит Иван Бобров. Соответствующее распоряжение в понедельник, 21 марта, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

— Назначить Боброва Ивана Владимировича на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале мэра Москвы.

Отмечается, что до этого Бобров занимал пост первого заместителя начальника столичной Госинспекции по недвижимости.

Кадровые перестановки были вызваны тем, что прежний начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский назначен на должность руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. Соответствующее распоряжение Сергей Собянин также подписал 21 марта.

Ранее этот пост занимал Александр Прохоров, однако он покинул государственную службу по собственному желанию.