Главу Департамента инвестиционной политики Москвы освободили от должности

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Александра Прохорова освободили от должности руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что он покинул государственную службу по собственному желанию.

— Освободить Прохорова Александра Владимировича от замещаемой должности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы и уволить с государственной службы города Москвы по собственной инициативе, — говорится в документе, опубликованном на портале.

Согласно распоряжению мэра Москвы, департамент инвестиционной и промышленной политики возглавит Владислав Овчинский, до этого он руководил столичной Госинспекцией по недвижимости.

4 марта сообщалось, что генеральный директор российской авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков покинул свою должность. Представитель компании уточнил, что решение связано с личными причинами.

1 марта председатель совета директоров столичного аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко также покинул свой пост. Причиной стали введенные в отношении него санкции. Он уточнил, что из-за сложившихся обстоятельств ему необходимо сдать свои полномочия.