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Глава совета директоров аэропорта Шереметьево покинул свой пост из-за санкций

Виктория Сикерина

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Ситуация в Донбассе
Общество
Глава совета директоров аэропорта Шереметьево покинул свой пост из-за санкций
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Председатель совета директоров столичного аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко покинул свой пост в связи с введенными против него санкциями. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе авиагавани во вторник, 1 марта.

— В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения, — пояснил он.

По словам главы совета директоров аэропорта, из-за сложившихся обстоятельств ему необходимо сдать свои полномочия.

— Я надеюсь на скорейшее разрешение возникшего международного кризиса, нормализацию политических и экономических отношений между государствами, — заключил Пономаренко.

28 февраля ЕС объявил о введении нового пакета санкций в отношении России из-за операции на Украине. В список вошли 26 человек и одна организация. Так, меры ввели против бизнесменов Игоря Сечина, Алишера Усманова, Петра Авена и Михаила Фридмана.

Под санкциями оказался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, в черный список попали журналист Антон Красовский, писатель Захар Прилепин, а также телеведущая Ольга Скабеева и председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.

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