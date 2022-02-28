ЕС ввел санкции против Пескова и Усманова из-за операции на Украине

Фото: Администрация президента РФ

ЕС объявил о введении нового пакета санкций в отношении России из-за операции на Украине. Об этом сообщили в Официальном журнале союза в понедельник, 28 февраля.

— 24 февраля 2022 года президент России объявил о начале военной операции в Украине и вооруженные силы России начали наступление на Украину. Это нападение является вопиющим нарушением территориальной целостности, суверенитет и независимость Украины, — говорится в документе.

Брюссель добавил в список 26 человек и одну организацию. Так, меры ввели против бизнесменов Игоря Сечина, Алишера Усманова, Петра Авена и Михаила Фридмана.

Под санкциями оказался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, в черный список попали журналист Антон Красовский, писатель Захар Прилепин, а также телеведущая Ольга Скабеева, отмечается на сайте Официального журнала ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что переговоры между Россией и Украиной, которые состоялись в Белоруссии, скорее всего, не приведут ни к каким прорывным решениям. На это, в частности, указывает состав украинской делегации, уточнил он.

По его словам, со стороны Украины в переговорах приняли участие депутаты, которые представляют законодательную, а не исполнительную власть. Журавлев полагает, что Украине нужны эти переговоры, чтобы выиграть время, которое необходимо для получения оружия.