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«Выиграть время»: чего ждать от переговоров Украины и России в Белоруссии

Илья Ашуров

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Политика
«Выиграть время»: чего ждать от переговоров Украины и России в Белоруссии
Фото: kyivcity.gov.ua

Переговоры между Россией и Украиной, которые должны состояться утром 28 февраля на территории Белоруссии, скорее всего, не приведут ни к каким прорывным решениям. На это, в частности, указывает состав украинской делегации. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, со стороны Украины в переговорах примут участие депутаты, которые представляют законодательную, а не исполнительную власть.

— Это же не парламентские переговоры. Какие решения они (представители Украины — прим. «ВМ») уполномочены принимать? Где представители МИД, президента Украины? Поэтому я боюсь, что это будут переговоры о переговорах, — сказал эксперт.

Политолог полагает, что Украине нужны эти переговоры, чтобы выиграть время, которое необходимо для получения оружия.

— Ведь Запад пообещал им летальное оружие. Они надеются, что, получив его, переломят ситуацию и побьют «клятых москалей». Но для этого нужно время, — заключил Журавлев.

Утром 28 февраля в МИД Белоруссии заявили, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена. Российскую делегацию на них представляют помощник президента Владимир Мединский, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и замглавы Минобороны Александр Фомин.

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