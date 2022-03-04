Гендиректор авиакомпании «Победа» покинул свою должность

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Генеральный директор российской авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков покинул свою должность. Об этом стало известно в пятницу, 4 марта.

Представитель компании уточнил, что решение связано с личными причинами, передает агентство городских новостей «Москва».

1 марта председатель совета директоров столичного аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко также покинул свой пост. Причиной стали введенные против него санкции. Он уточнил, что из-за сложившихся обстоятельств ему необходимо сдать свои полномочия.

Пассажиропоток аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково вырос на 46,7 процента в январе 2022 года. Так, общий пассажиропоток в прошлом месяце составил 5,7 миллиона человек. Более того, уровень перевозок международными рейсами вырос в 3,2 раза и составил 1,7 миллиона пассажиров, а внутренними рейсами — на 18,6 процента (почти 4 миллиона человек).

Россия в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран. Также пролет российских самолетов был запрещен на западной границе с Украиной и Белоруссией. По этой причине время полета на популярных направлениях увеличилось. В сервисе Туту.ру рассказали о таких изменениях.