Россиянам рассказали, на сколько увеличилось время перелета на популярных направлениях

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Россия в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран. Также пролет российских самолетов был запрещен на западной границе с Украиной и Белоруссией. По этой причине время полета на популярных направлениях увеличилось. В Сервисе Туту.ру рассказали о таких изменениях.

Так, воздушные судна, следующие из Москвы в Сочи, теперь летают через Казахстан, из-за чего время полета увеличилось на полтора часа. На такое же количество времени увеличилось время полета из Москвы в Минеральные Воды, Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Также самолеты, следующие из столицы в Калининград, теперь летят на 40 минут дольше через Балтийское море. Помимо этого, на час увеличилась длительность полета из Москвы в Тель-Авив, говорится в сообщении сервиса.

Ограничение на полеты в некоторые аэропорты южной и Центральной России продлили до 3:45 8 марта. Рейсы временно ограничены в следующих авиагаванях: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.