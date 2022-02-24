Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Белоруссией и Украиной

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С четверга, 24 февраля, РФ закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Об этом говорится в изданном правительством NOTAM.

— Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники, — говорится в документе.

Отмечается, что государственные рейсы летать могут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. В планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.