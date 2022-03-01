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В южной и центральной России продлили ограничение на полеты до 3:45 8 марта

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В южной и центральной России продлили ограничение на полеты до 3:45 8 марта
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ограничение на полеты в некоторые аэропорты южной и центральной России продлили до 3:45 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации во вторник, 1 марта.

Уточняется, что рейсы временно ограничены в следующих авиагаванях: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элита.

В Росавиации также порекомендовали перевозчикам организовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя, Москвы и Минеральных вод, пишет ТАСС.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

В тот же день на юге страны 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Это связано с повышенной опасностью полетов в том районе из-за обострения ситуации в Донбассе и начала российской спецоперации в указанном регионе.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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