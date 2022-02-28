Россия ограничила полеты авиакомпаний 36 стран

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Россия в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщили в ведомстве, ограничения затронут авиаперевозчиков следующих стран: Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва и другие.

Полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД РФ, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Теперь для любых российских воздушных судов запрещается посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.

Также воздушное пространство для российских самолетов закрыл ряд стран. Среди них Германия, Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша, Чехия и Нидерланды.

Страны ограничивают воздушное пространство на фоне последних действий России на международной арене. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.