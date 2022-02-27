Нидерланды объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов из РФ

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Нидерланды закрывают воздушное пространство страны для самолетов из России. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил у себя в Twitter министр инфраструктуры и водного хозяйства страны Марк Харберс.

— В воздушном пространстве Нидерландов нет места для режима, применяющего ненужное и жестокое насилие. Поэтому Нидерланды готовятся сегодня вечером закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, — написал министр.

До этого стало известно, что воздушное пространство для российских самолетов также закрыл ряд стран. Среди них Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша и Чехия.

В ответ на эти меры Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, а также из Румынии.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.