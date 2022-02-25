Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российским авиакомпаниям запретят полеты в аэропорты Чехии

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российским авиакомпаниям запретят полеты в аэропорты Чехии
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Чехия запретит с 26 февраля полеты авиакомпаний из России в аэропорты и закроет им воздушное пространство. Об этом заявил глава республиканского Минтранса Мартин Купка в пятницу, 25 февраля.

— Вот уже два дня Минтранс не выдает разрешения на нерегулярные рейсы для российских перевозчиков, а с полуночи сегодня вечером закрывает работу российских перевозчиков на территории Чехии, — сказал министр.

Ограничения, в первую очередь, коснутся перевозчиков, которые летали из Праги в Санкт-Петербург и Москву, уточнил он. При этом Чехия закроет воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, приводит слова Купки Idnes.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Вскоре оперштаб Минтранса объявил о приостановке работы 11 аэропортов в России. Среди них — Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

25 февраля в Росавиации сообщили об ограничении использования воздушного пространства для британских самолетов, включая транзит. Британские авиакомпании в тот день планировали в российском воздушном пространстве 70 транзитных рейсов и два рейса из Лондона в Москву.

Читайте также:
Чехия Россия Авиация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте