Российским авиакомпаниям запретят полеты в аэропорты Чехии

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Чехия запретит с 26 февраля полеты авиакомпаний из России в аэропорты и закроет им воздушное пространство. Об этом заявил глава республиканского Минтранса Мартин Купка в пятницу, 25 февраля.

— Вот уже два дня Минтранс не выдает разрешения на нерегулярные рейсы для российских перевозчиков, а с полуночи сегодня вечером закрывает работу российских перевозчиков на территории Чехии, — сказал министр.

Ограничения, в первую очередь, коснутся перевозчиков, которые летали из Праги в Санкт-Петербург и Москву, уточнил он. При этом Чехия закроет воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, приводит слова Купки Idnes.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Вскоре оперштаб Минтранса объявил о приостановке работы 11 аэропортов в России. Среди них — Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

25 февраля в Росавиации сообщили об ограничении использования воздушного пространства для британских самолетов, включая транзит. Британские авиакомпании в тот день планировали в российском воздушном пространстве 70 транзитных рейсов и два рейса из Лондона в Москву.