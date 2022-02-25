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Россия ограничивает использование своего неба для британских самолетов

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Россия ограничивает использование своего неба для британских самолетов
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для британских самолетов, включая транзит. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

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24 февраля оперштаб Минтранса объявил о приостановке работы 11 аэропортов в России.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также объявил о новых санкциях. Они среди прочего коснутся российской компании «Аэрофлот».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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