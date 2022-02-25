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Росавиация направила Британии уведомление о важности соблюдения соглашений об авиасообщении

Полина Долганова

В мире
Росавиация направила Британии уведомление о важности соблюдения соглашений об авиасообщении
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Росавиация направила Великобритании уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения об авиасообщении. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что Россия сохраняет за собой право применения зеркальных мер после санкций в отношении компании «Аэрофлот».

В ведомстве подытожили, что британские авиакомпании 25 февраля планируют в российском воздушном пространстве 70 транзитных рейсов и два рейса из Лондона в Москву, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также объявил о новых санкциях. Они коснутся ВТБ, Аэрофлота и Ростеха. По его словам, Великобритания будет прикладывать усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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