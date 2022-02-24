Более десяти аэропортов в России приостановили работу из-за ограничений

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Оперштаб Минтранса объявил о приостановке работы 11 аэропортов в России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в четверг, 24 февраля.

— В связи со сложившейся ситуацией и введением ограничений на полеты в ряд российских аэропортов в Минтрансе России сформирован оперативный штаб. По данным оперативного штаба, уточнен список аэропортов, в которых временно приостановлена работа: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов), — говорится в сообщении.

Остальные гавани в стране функционируют в штатном режиме, отмечается на сайте Росавиации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Вскоре полеты в пределах украинского воздушного пространства ограничили из-за возможных угроз гражданской авиации. Уточняется, что гражданские самолеты теперь не будут летать над Киевским, Днепрским, Одесским, Симферопольским районами.

При этом Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Белоруссией и Украиной. Государственные рейсы продолжат полеты, а запрет применим только к частным гражданским самолетам.