Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более десяти аэропортов в России приостановили работу из-за ограничений

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Более десяти аэропортов в России приостановили работу из-за ограничений
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Оперштаб Минтранса объявил о приостановке работы 11 аэропортов в России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в четверг, 24 февраля.

— В связи со сложившейся ситуацией и введением ограничений на полеты в ряд российских аэропортов в Минтрансе России сформирован оперативный штаб. По данным оперативного штаба, уточнен список аэропортов, в которых временно приостановлена работа: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов), — говорится в сообщении.

Остальные гавани в стране функционируют в штатном режиме, отмечается на сайте Росавиации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Вскоре полеты в пределах украинского воздушного пространства ограничили из-за возможных угроз гражданской авиации. Уточняется, что гражданские самолеты теперь не будут летать над Киевским, Днепрским, Одесским, Симферопольским районами.

При этом Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Белоруссией и Украиной. Государственные рейсы продолжат полеты, а запрет применим только к частным гражданским самолетам.

Читайте также:
Аэропорты Росавиация Минтранс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте