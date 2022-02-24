Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве

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Полеты гражданских авиасудов в пределах украинского воздушного пространства были ограничены на фоне угроз. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в международной системе оповещения авиационного персонала NOTAM.

Уточняется, что гражданские самолеты теперь не будут делать над Киевским, Днепрским, Одесским, Симферопольским районом, передает РИА Новости.

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе. Свое решение он объяснил тем, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Путин заключил, что Россия уважает и всегда будет уважать суверенитет стран СНГ.

Ранее стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.