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Италия закрывает воздушное пространство для самолетов из России

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
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Италия закрывает воздушное пространство для самолетов из России
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в пресс-службе итальянского совета министров.

— Италия закрывает воздушное пространство для России, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

До этого стало известно, что Румыния и Литва закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое же решение приняли Болгария, Польша и Чехия. В ответ на ограничение Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, а также из Румынии.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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