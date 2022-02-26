Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия закрыла воздушное пространство для румынских самолетов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Россия закрыла воздушное пространство для румынских самолетов
Фото: АГН Москва

Россия запретила авиакомпаниям Румынии совершать полеты в страну. Об этом сообщили в Росавиации в субботу, 26 февраля.

В ведомстве отметили, что рейсы из указанного государства в РФ будут доступны только по специальным разрешениям российского Министерства иностранных дел (МИД) и Росавиации.

Уточняется, что такая мера связана с «недружественными решениями» Румынии в сфере авиации, пишет ТАСС.

До этого стало известно, что Румыния и Литва закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое же решение приняли Болгария, Польша и Чехия.

В ответ на ограничение Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Румыния Россия Авиация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте