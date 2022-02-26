Россия закрыла воздушное пространство для румынских самолетов

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Россия запретила авиакомпаниям Румынии совершать полеты в страну. Об этом сообщили в Росавиации в субботу, 26 февраля.

В ведомстве отметили, что рейсы из указанного государства в РФ будут доступны только по специальным разрешениям российского Министерства иностранных дел (МИД) и Росавиации.

Уточняется, что такая мера связана с «недружественными решениями» Румынии в сфере авиации, пишет ТАСС.

До этого стало известно, что Румыния и Литва закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое же решение приняли Болгария, Польша и Чехия.

В ответ на ограничение Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.