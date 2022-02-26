РФ закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии

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Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии. Об этом сообщили в Росавиации в субботу, 26 февраля.

В ведомстве отметили, что рейсы из перечисленных государств в РФ будут доступны только по специальным разрешениям российского Министерства иностранных дел (МИД) и Росавиации.

Уточняется, что такая мера связана с «недружественными решениями» Болгарии, Польши и Чехии в сфере авиации.

Ограничение вступило в силу 26 февраля в 15:00 по столичному времени.

— Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, — цитирует ТАСС сообщении Росавиации.

До этого Болгария, Польша и Чехия закрыли свое воздушное пространство для российских авиалиний в связи с обострением ситуации на Украине.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.