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Болгария закрыла воздушное пространство для российских самолетов с 26 февраля

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Болгария закрыла воздушное пространство для российских самолетов с 26 февраля
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Болгария с субботы, 26 февраля, закрыла воздушное пространство страны для российских самолетов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта республики.

— Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны. Все воздушные суда с лицензией, выданной Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Республики Болгарии, включая воздушное пространство над территориальными водами, — сказано в сообщении.

Запрет вступил в силу в полночь по местному времени (01:00 по московскому времени).

Авиакомпания «Аэрофлот» решила приостановить рейсы в Лондон и Дублин до мая. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 25 февраля.

Информацию о статусе рейсов разместят на сайте и в аккаунтах авиакомпании в социальных сетях. Пассажирам следует следить за изменениями в расписании.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, отметил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с событиями на Украине объявил о заморозке активов ВТБ и санкциях против «Аэрофлота». Он подчеркнул, что Лондон также вводит санкции против «Уралвагонзавода», Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура и Промсвязьбанка.

25 февраля в Росавиации сообщили об ограничении использования воздушного пространства для британских самолетов, включая транзит. Британские авиакомпании в тот день планировали в российском воздушном пространстве 70 транзитных рейсов и два рейса из Лондона в Москву.

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