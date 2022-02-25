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«Аэрофлот» прекратит рейсы в Лондон и Дублин до мая 2022 года

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Аэрофлот» прекратит рейсы в Лондон и Дублин до мая 2022 года
Фото: Unsplash

Авиакомпания «Аэрофлот» решила приостановить рейсы в Лондон и Дублин до мая. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 25 февраля.

— В связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, «Аэрофлот» приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая 2022 года. Пассажирам «Аэрофлота», имеющим оформленную перевозку в/из/через Лондон и Дублин на рейсы в указанный период, предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств либо изменение даты перевозки на последующий период, — говорится в сообщении.

Информацию о статусе рейсов разместят на сайте и в аккаунтах авиакомпании в социальных сетях. Пассажирам следует следить за изменениями в расписании, отмечается на сайте «Аэрофлота».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с событиями на Украине объявил о заморозке активов ВТБ и санкциях против «Аэрофлота». Он подчеркнул, что Лондон также вводит санкции против «Уралвагонзавода», Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура и Промсвязьбанка.

25 февраля в Росавиации сообщили об ограничении использования воздушного пространства для британских самолетов, включая транзит. Британские авиакомпании в тот день планировали в российском воздушном пространстве 70 транзитных рейсов и два рейса из Лондона в Москву.

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