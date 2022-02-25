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Польша закроет воздушное пространство для российских авиалиний

Анастасия Колоскова

В мире
Польша закроет воздушное пространство для российских авиалиний
Фото: Pixabay

Воздушное пространство Польши закроют для российских авиалиний с 02:00 по московскому времени. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил пресс-секретарь польского кабинета министров Петр Мюллер.

Запрет для российских самолетов начнет действовать с полуночи по местному времени.

На своей странице в Twitter Мюллер отметил, что нормативные акты об этом «незамедлительно принимаются».

До этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о своем поручении подготовить соответствующее решение.

Ранее стало известно, что Чехия из-за российской операции на Украине прекратит выдачу временных видов на жительство и виз гражданам России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля Япония в связи с этим заморозила капиталы россиян и запретила выдачу виз гражданам страны. Также страна введет запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

При этом ЕС ограничил продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Российские банки, которые попали под санкции со стороны Запада, будут поддерживаться ЦБ и правительством России.

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