ЕС запретит продажу самолетов авиакомпаниям России

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Евросоюз ограничит продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания Совета Европы, на котором были приняты антироссийские санкции.

Она объяснила, что пакет санкций включает ограничения, которые направлены против большинства российского банковского сектора, а также ключевых государственных компаний.

— Наш запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, лишив Россию возможности модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы. Также мы запрещаем продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, — пишет фон дер Ляйен в Twitter.

Один из компонентом пакета санкций нацелен на энергетический сектор, который является ключевой экономической сферой, особенно выгодной российскому государству.

Кроме этого, ЕС ограничит Российскую Федерацию в доступе к полупроводникам или же передовому программному обеспечению.

Также бизнесмены больше не будут иметь привилегированного права посещать Евросоюз.

— Эти события знаменуют начало новой эры, — заключила она.

До этого американский лидер объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, выразилмнение о том, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

24 февраля Байден заявил о блокировке Америкой счетов четырех крупных российских банков. По его словам, американские санкции коснутся банков, которые вместе контролируют около одного триллиона долларов.