Япония ввела ряд санкций против России

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна ввела новые санкции против России из-за введения военной операции на Донбассе.

Страна замораживает активы финансовых организаций, вводит запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

— Будут заморожены капиталы россиян и запрещена выдача виз гражданам России, — добавил Кисида, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.