Чехия прекратила выдачу вида на жительство для граждан России

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Чехия из-за российской операции на Украине прекратит выдачу временных видов на жительство и виз гражданам России. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала в пятницу, 25 февраля.

— Чехия приостанавливает выдачу гражданам России виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы нужны по гуманитарным соображениям, — приводит слова Фиалы ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля Япония в связи с этим заморозила капиталы россиян и запретила выдачу виз гражданам страны. Также страна введет запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

При этом ЕС ограничил продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Российские банки, которые попали под санкции со стороны Запада, будут поддерживаться ЦБ и правительством России.