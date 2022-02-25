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Чехия прекратила выдачу вида на жительство для граждан России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Чехия прекратила выдачу вида на жительство для граждан России
Фото: depositphotos

Чехия из-за российской операции на Украине прекратит выдачу временных видов на жительство и виз гражданам России. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала в пятницу, 25 февраля.

— Чехия приостанавливает выдачу гражданам России виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы нужны по гуманитарным соображениям, — приводит слова Фиалы ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля Япония в связи с этим заморозила капиталы россиян и запретила выдачу виз гражданам страны. Также страна введет запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

При этом ЕС ограничил продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Российские банки, которые попали под санкции со стороны Запада, будут поддерживаться ЦБ и правительством России.

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