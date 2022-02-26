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Румыния и Литва закроют воздушное пространство для российских авиалиний

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Румыния и Литва закроют воздушное пространство для российских авиалиний
Фото: Pexels

Румыния и Литва закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщили министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис и глава пресс-службы правительства Румынии Дан Кэрбунару в субботу, 26 февраля.

По словам главы Министерства транспорта Литвы, для авиалиний РФ закроют свое воздушное пространство все страны Балтии.

— Пока этого нет ни в одной стране, но это только вопрос часов, — заявил Скуодис на официальной странице в социальной сети Facebook.

В свою очередь, Кэрбунару отметил, что на территории Румынии также будет запрещена посадка российских самолетов.

— Эта процедура будет проведена в течение этого дня, — передает РИА Новости его слова.

До этого Болгария, Польша и Чехия закрыли свое воздушное пространство для российских авиалиний в связи с обострением ситуации на Украине.

В ответ на такое решение Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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