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Словения запретила российские авиарейсы над своей территорией

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Словения запретила российские авиарейсы над своей территорией
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Словения закрыла свое воздушное пространство для российских авиалиний. Об этом сообщили в правительстве страны в субботу, 26 февраля.

Уточняется, что запрет действителен и для операторов со штаб-квартирами на территории РФ, которым российские органы выдали лицензию на осуществление деятельности, говорится в сообщении словенского ведомства на странице в соцсети Twitter.

До этого стало известно, что Румыния и Литва закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое же решение приняли Болгария, Польша и Чехия. В ответ на ограничение Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, а также из Румынии.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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