Бельгия закрыла воздушное пространство для всех российских авиакомпаний

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Бельгия закрывает свое воздушное пространство для всех самолетов российских авиакомпаний. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.

— Бельгия решила закрыть свое воздушное пространство для всех авиакомпаний из России, — написал он в Twitter.

До этого министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка сообщил о таком же шаге финляндского руководства.

27 февраля Росавиация ограничила полеты авиакомпаний Литвы, Латвии, Эстонии и Словении. Отмечается, что такое решение было принято в качестве ответной меры на запрет на выполнение над территориями указанных государств всех гражданских полетов российскими авиаперевозчиками.

26 февраля Словения закрыла свое воздушное пространство для российских авиалиний.

До этого стало известно, что Румыния и Литва закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое же решение приняли Болгария, Польша и Чехия. В ответ на ограничение Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, а также из Румынии.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.