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Росавиация ограничила полеты авиакомпаний Литвы, Латвии, Эстонии и Словении

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Росавиация ограничила полеты авиакомпаний Литвы, Латвии, Эстонии и Словении
Фото: pixabay/Fuzz

Россия ограничила полеты в своем воздушном пространстве для авиакомпаний Словении, Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщается на сайте Росавиации.

— В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории России, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ, — сказано в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов российскими авиаперевозчиками.

Страны Евросоюза закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщил в субботу, 26 февраля, журналист берлинского бюро канала ARD со ссылкой на источник.

Словения закрыла свое воздушное пространство для российских авиалиний. Об этом сообщили в правительстве страны в субботу, 26 февраля.

До этого стало известно, что Румыния и Литва закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое же решение приняли Болгария, Польша и Чехия. В ответ на ограничение Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, а также из Румынии.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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