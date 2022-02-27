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СМИ: страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
СМИ: страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Страны Евросоюза закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщил в субботу, 26 февраля, журналист берлинского бюро канала ARD со ссылкой на источник.

— Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник, — написал он в Twitter.

Словения закрыла свое воздушное пространство для российских авиалиний. Об этом сообщили в правительстве страны в субботу, 26 февраля.

До этого стало известно, что Румыния и Литва закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое же решение приняли Болгария, Польша и Чехия. В ответ на ограничение Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, а также из Румынии.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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