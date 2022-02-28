Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России

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Евросоюз принял решение о закрытии воздушного пространства сообщества для Российской Федерации. Об этом в понедельник, 28 февраля, говорится в опубликованном в понедельник Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что для любых российских воздушных судов запрещается садка, взлет или пролет над территорией Европейского союза, следует из журнала.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предложила запретить полеты российских самолетов в ЕС. По ее словам, предлагаемый запрет будет распространяться на любой самолет — личный, чартерный или иным образом находящийся под контролем российского юридического или частного лица.

Недавно стало известно, что с 28 февраля «Аэрофлот» приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов. Отмечается, что пассажирам предлагается оформлять возврат денежных средств. Это можно сделать по месту приобретения билета.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.