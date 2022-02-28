«Аэрофлот» приостановил авиарейсы в Европу

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С понедельника, 28 февраля, «Аэрофлот» приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов. Об этом заявили в компании авиаперевозчика.

Отмечается, что пассажирам предлагается оформлять возврат денежных средств. Это можно сделать по месту приобретения билета.

— В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, «Аэрофлот» приостанавливает c 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов, — передает РИА Новости слова из сообщения компании.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предложила запретить полеты российских самолетов в ЕС. По ее словам, предлагаемый запрет будет распространяться на любой самолет — личный, чартерный или иным образом находящийся под контролем российского юридического или частного лица.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что происходящая на Украине ситуация может привести к «прямому конфликту» России и НАТО. По ее словам, экономические жертвы Европы из-за санкций не идут ни в какое сравнение с тем, что переживает Украина.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.