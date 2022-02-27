Германия закрывает воздушное пространство для российских самолетов

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Германия закроет воздушное пространство для самолетов из России с 17:00 по московскому времени. Причиной этого стала ситуация на Украине. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщила газета Zeit со ссылкой на Министерство транспорта страны.

Уточняется, что закрытие воздушного пространства будет действовать в течение трех месяцев, передает издание.

До этого стало известно, что воздушное пространство для российских самолетов также закрыл ряд стран. Среди них Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша и Чехия и Нидерланды.

В ответ на эти меры Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, а также из Румынии.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.