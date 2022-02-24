Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге страны до 2 марта

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На юге России 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Это связано с повышенной опасностью полетов в том районе из-за обострения ситуации в Донбассе и начала российской спецоперации в том регионе, передает Росавиация.

Точное время ограничений — с 24 февраля 2022 года 03:45 до 2 марта 2022 года 3:45.

— Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь, — говорится на сайте агентства.

Авиационные власти страны не рекомендуют посещать аэропорты и следить за актуальной информацией в социальных сетях и на сайтах авиакомпаний.

До этого сообщалось, что с четверга, 24 февраля, РФ закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией.

Президент России Владимир Путин утром сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. В планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.