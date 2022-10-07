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Приметы и советы

Минобрнауки предложило обязать вузы формировать нетерпимость к экстремизму

Александр Афонин
Общество
Минобрнауки предложило обязать вузы формировать нетерпимость к экстремизму
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Минобрнауки намерено обязать вузы формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму.

Уточняется, что на данный момент стандарты обучения бакалавров учитывают требования к изучению ряда универсальных компетенций. В частности, по окончании обучения у студентов должна быть сформирована гражданская позиция.

В настоящее время эта компетенция описана как «способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению». Согласно проекту, данную формулировку стоит изменить.

Так, к коррупции предлагается добавить нетерпимость к экстремизму и терроризму. Кроме того, документ предусматривает возможность противодействия данным факторам в профессиональной деятельности, отмечается в проекте.

26 сентября сообщалось, что Минобрнауки приняло решение о сокращении количества специальностей, на которые абитуриент может одновременно претендовать в рамках конкурса. Теперь разрешено подавать заявления в пять разных вузов на пять направлений в каждом из них.

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