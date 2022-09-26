Минобрнауки сократило число специальностей для подачи заявлений абитуриентами

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Минобрнауки приняло решение о сокращении количества специальностей, на которые абитуриент может одновременно претендовать в рамках конкурса. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 26 сентября.

— В пункте 22: в абзаце первом цифру 10 заменить цифрой 5, — говорится в документе.

До этого, как уточняется, можно было подавать документы сразу на 10 направлений. Однако теперь абитуриентам разрешено подавать заявления в пять разных вузов на пять направлений в каждом из них.

Проректор Государственного университета управления Александр Троицкий сообщил, что среди российских абитуриентов все еще популярны профессии в области рекламы и маркетинга. Кроме того, в этом году будет востребована подготовка управленцев в сфере экологии.

Троицкий добавил, что большинство абитуриентов в этом году демонстрируют высокий уровень знаний — в среднем 90 баллов по каждому предмету.

В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ Светлана Брюховецкая рассказала, как изменились предпочтения абитуриентов в этом году.