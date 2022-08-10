Вузы назвали самые востребованные специальности у абитуриентов

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Профессии в области рекламы и маркетинга по-прежнему остаются популярными среди абитуриентов. Об этом сообщил проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий.

Он отметил, что по-прежнему остаются в тренде специальности сферы маркетинга, бренд-менеджмента, рекламы, юриспруденции. Кроме того, в этом году будет востребована подготовка управленцев в сфере экологии.

Троицкий добавил, что большинство абитуриентов в этом году демонстрируют высокий уровень знаний — в среднем 90 баллов по каждому предмету.

В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая рассказала, как изменились предпочтения абитуриентов в этом году. Она отметила, что в прошлом году самой популярной была программа по рекламе, в этом году это оказались программы по управлению бизнесом, государственное направление, финансовая разведка, экономика и финансы, передает НСН.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в МГУ имени М.В. Ломоносова подали заявки на поступление более 3 тысяч человек из 50 стран мира. В настоящее время в МГУ обучается свыше 10 тысяч иностранцев, передает РИАМО.

В этом году с начала приемной кампании абитуриенты подали свыше шести миллионов заявлений в российские вузы на очную форму обучения. О том, какие специальности выбирают будущие студенты и как изменилась система приема, — в материале «Вечерней Москвы».