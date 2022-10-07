Пять человек попали в полицию после драки в Москве

Пять человек доставили в отделение полиции после драки на улице Покровке. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России в пятницу, 7 октября.
— Между гражданами в результате возникшей личной неприязни произошел конфликт, в ходе которого его участники нанесли друг другу побои, — говорится в сообщении.
Сам инцидент произошел еще вечером 6 октября. В отношении участников конфликта составлены административные протоколы по статье КоАП «Мелкое хулиганство».
В данный момент по факту инцидента проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
До этого появились подробности драки, которая произошла в центре столицы. Инцидент произошел недалеко от дома № 9 на улице Маросейке.
Конфликт между четырьмя мужчинами произошел на бытовой почве. В разгар ссоры один из участников схватил бутылку и ударил другого по голове.