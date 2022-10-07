Мариупольский порт начал функционировать после восстановления

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Порт Мариуполя начинает функционировать после полного восстановления. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко.

— Мы его (порт — прим. «ВМ») восстанавливаем сегодня и принимаем первые грузы. Как строительные, так и промышленные, — подчеркнул он.

Для всей республики это важная точка экономического роста, которая в самое ближайшее время будет реализована, сказал Хоценко в эфире телеканала «Россия 24».

В августе российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил об осмотре транспортной инфраструктуры Мариуполя и намерении сделать ее более современной путем создания транспортно-пересадочных узлов. Он также заявил, что железную дорогу в Мариуполе могут использовать для общественного транспорта в рамках мастер-плана развития города.

О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «Вечерней Москвы». К примеру, новые реалии потребуют изменений в экономической сфере.