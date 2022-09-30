Что будет после вхождения Донбасса, Херсонщины и Запорожья в состав России

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле завершилась церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «ВМ».

Исторический выбор

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы. Жителям этих регионов, как и крымчанам в 2014 году, предстояло ответить на вопрос о воссоединении с РФ.

После обработки 100 процентов бюллетеней избиркомы опубликовали следующие результаты — за вхождение в состав России проголосовали:

ДНР — 99,23 процента голосов при явке 97,51 процента;

ЛНР — 98,42 процента голосов при явке 94,15 процента;

Запорожская область — 93,11 процента голосов при явке 85,4 процента;

Херсонская область — 87,05 процента голосов при явке 78,86 процента.

30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась торжественная церемония принятия в состав РФ новых территорий.

— Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор, — заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.

Новый формат СВО

После присоединения к России новых территорий формат специальной военной операции (СВО), скорее всего, изменится. В беседе с «ВМ» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что речь может идти о следующем:

изменение СВО на контртеррористическую операцию (КТО);

нанесение ударов по всем инфраструктурным объектам на территории Украины, которые используются в военных целях (транспортные сети, электроподстанции и тому подобное);

введение особого правового режима в отдельных регионах.

Как полагает эксперт, в результате пересмотра стратегии ВС РФ должна быть уничтожена выстроенная ВСУ логистика. Всякий объект, используемый украинскими военными, должен находиться под ударом.

— В ходе военных действий нет никакой гражданской инфраструктуры. Транспортные сети, электричество — это все военные цели. Разумеется, есть гражданские объекты вроде детских садов, школ и жилых домов. Их трогать нельзя по законам ведения боевых действий. Хотя ВСУ эти законы регулярно нарушают. Напрашивается вопрос: почему в Донецке уже несколько лет люди не могут нормально пользоваться водопроводом, а в соседнем городе, откуда их постоянно обстреливают, или в Киеве все в этом смысле благополучно? — рассуждает Подберезкин.

Собеседник «ВМ» полагает, что требует изменений и освещение СВО. Население страны должно четко понимать, что происходит на самом деле. Ведь фактически Россия уже воюет с НАТО на территории Украины.

— Враг должен быть назван врагом, — говорит Подберезкин. — Надо каким-то образом сочетать секретность военной стратегии с тем, чтобы она была понятна населению. Иными словами, при всей секретности военной стратегии и задумок Генштаба людям должно быть понятно, что и зачем делается.

Перестройка экономики

Новые реалии потребуют и изменений в экономической сфере. Присоединяемые к России территории самодостаточны в экономическом смысле, но в то же время нуждаются в материальной поддержке. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев уверен, что Россия вложит в их развитие большие средства.

— В Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье нужно восстанавливать жилищный фонд, предприятия, производства и многие инфраструктурные объекты. Причем делать это предстоит на новой модернизированной основе. Такой шаг следует рассматривать не как затраты, а как инвестиции, потому что это со временем благотворно скажется на всей экономике России, — сказал экономист в разговоре с «ВМ».

Он также добавил, что стране предстоит продолжить начатую после введения санкций перестройку экономики. На этом этапе, как полагает эксперт, можно наблюдать ряд трендов:

увеличение компонента госзаказа, особенно в ОПК;

поддержка производств, которые нужны здесь и сейчас;

стимулирование выпуска определенных видов продукции.

При этом, по мнению Беляева, ожидать перехода экономики на мобилизационные рельсы не стоит, так как это противоречит рыночным принципам.

Ответ коллективного Запада

Западные страны уже заявили в один голос, что итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях они признавать не собираются. Эксперт ответил, стоит ли ожидать изменений в их политике в отношении России.

— Не думаю, что будут какие-то крупные и ощутимые действия, приуроченные именно к этому событию. Будет продолжение санкционной политики. Однако возможны какие-то персональные санкции в отношении участников процесса (присоединения новых территорий к РФ — прим. «ВМ»), — ответил «ВМ» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Среди новых санкций могут быть: