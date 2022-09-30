Что будет после вхождения Донбасса, Херсонщины и Запорожья в состав России

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В Кремле завершилась церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «ВМ».
В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы. Жителям этих регионов, как и крымчанам в 2014 году, предстояло ответить на вопрос о воссоединении с РФ.
После обработки 100 процентов бюллетеней избиркомы опубликовали следующие результаты — за вхождение в состав России проголосовали:
30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась торжественная церемония принятия в состав РФ новых территорий.
— Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор, — заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
После присоединения к России новых территорий формат специальной военной операции (СВО), скорее всего, изменится. В беседе с «ВМ» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что речь может идти о следующем:
Как полагает эксперт, в результате пересмотра стратегии ВС РФ должна быть уничтожена выстроенная ВСУ логистика. Всякий объект, используемый украинскими военными, должен находиться под ударом.
— В ходе военных действий нет никакой гражданской инфраструктуры. Транспортные сети, электричество — это все военные цели. Разумеется, есть гражданские объекты вроде детских садов, школ и жилых домов. Их трогать нельзя по законам ведения боевых действий. Хотя ВСУ эти законы регулярно нарушают. Напрашивается вопрос: почему в Донецке уже несколько лет люди не могут нормально пользоваться водопроводом, а в соседнем городе, откуда их постоянно обстреливают, или в Киеве все в этом смысле благополучно? — рассуждает Подберезкин.
Собеседник «ВМ» полагает, что требует изменений и освещение СВО. Население страны должно четко понимать, что происходит на самом деле. Ведь фактически Россия уже воюет с НАТО на территории Украины.
— Враг должен быть назван врагом, — говорит Подберезкин. — Надо каким-то образом сочетать секретность военной стратегии с тем, чтобы она была понятна населению. Иными словами, при всей секретности военной стратегии и задумок Генштаба людям должно быть понятно, что и зачем делается.
Новые реалии потребуют и изменений в экономической сфере. Присоединяемые к России территории самодостаточны в экономическом смысле, но в то же время нуждаются в материальной поддержке. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев уверен, что Россия вложит в их развитие большие средства.
— В Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье нужно восстанавливать жилищный фонд, предприятия, производства и многие инфраструктурные объекты. Причем делать это предстоит на новой модернизированной основе. Такой шаг следует рассматривать не как затраты, а как инвестиции, потому что это со временем благотворно скажется на всей экономике России, — сказал экономист в разговоре с «ВМ».
Он также добавил, что стране предстоит продолжить начатую после введения санкций перестройку экономики. На этом этапе, как полагает эксперт, можно наблюдать ряд трендов:
При этом, по мнению Беляева, ожидать перехода экономики на мобилизационные рельсы не стоит, так как это противоречит рыночным принципам.
Западные страны уже заявили в один голос, что итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях они признавать не собираются. Эксперт ответил, стоит ли ожидать изменений в их политике в отношении России.
— Не думаю, что будут какие-то крупные и ощутимые действия, приуроченные именно к этому событию. Будет продолжение санкционной политики. Однако возможны какие-то персональные санкции в отношении участников процесса (присоединения новых территорий к РФ — прим. «ВМ»), — ответил «ВМ» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Среди новых санкций могут быть: