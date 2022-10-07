Мбаппе занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes

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Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире по версии Forbes.

По данным издания, за текущий сезон спортсмен заработает 128 миллионов долларов. Так, 110 из них являются зарплатой, еще 18 — спонсорские контракты.

Следом за Мбаппе идет его коллега по «ПСЖ» Лионель Месси. За сезон-2022/23 аргентинскому форварду выплатят 65 миллионов долларов зарплаты и 65 миллионов от спонсоров.

Замкнул тройку лидеров португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 100 миллионов долларов, из которых 40 пришлись на зарплату, а 60 — на контракты.

Кроме того, в десятку самых высокооплачиваемых игроков вошли Неймар, Мохамед Салах, Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски, Эден Азар, Андрес Иньеста и Кевин Де Брейне, передает РИА Новости.

До этого Месси заявил, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет последним в его карьере. Он отметил, что в этом году у него была хорошая предсезонка, в отличие от прошлого года.