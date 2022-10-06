Месси заявил о завершении карьеры после чемпионата мира 2022 года

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет последним в его карьере. Об этом футболист рассказал в четверг, 6 октября.

— Будет ли это мой последний чемпионат мира? Да, конечно. Я хорошо физически себя чувствую, — заявил он.

Месси отметил, что в этом году у него была хорошая предсезонка, в отличие от прошлого года. На чемпионате мира в Катаре, который стартует 20 ноября, сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши, передает РИА Новости.

Недавно Месси заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). По его словам, спортсмен горит желанием вернуться в каталонский клуб «Барселона».

13 августа стало известно, что Месси впервые за последние 17 лет не попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч», учрежденный французским журналом France Football. Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча» и действующим обладателем награды лучшему футболисту сезона на планете. В прошлом сезоне на его счету 11 забитых голов и 15 результативных пасов в 34 матчах за парижан во всех соревнованиях.