Месси впервые за 17 лет не попал в топ-30 футболистов мира по итогам сезона

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Форвард французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси впервые за последние 17 лет не попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира 2022 года «Золотой мяч», учрежденный французским журналом France Football, о чем стало известно в пятницу, 12 августа.

Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча» и действующим обладателем награды лучшему футболисту сезона на планете. В прошлом сезоне на его счету 11 забитых голов и 15 результативных пасов в 34 матчах за парижан во всех соревнованиях.

В нынешнем году в первую пятерку из 30 претендентов попали вратарь Тибо Куртуа из мадридского «Реала», Мохамед Салах из «Ливерпуля», Йозуа Киммих из мюнхенской «Баварии», Рафаэль Леау из «Милана» и Кристофер Нкунку из «Ред Булла» (Лейпциг). Информацию об этом передает газета «Известия».

В конце июля главный тренер каталонского футбольного клуба «Барселона» Хави Эрнандес заявил, что очень хочет вернуть в команду легендарного для «сине-гранатовых» аргентинского нападающего Лионеля Месси.