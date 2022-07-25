Хави попросил руководство «Барселоны» вернуть Месси в клуб

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Главный тренер каталонского футбольного клуба «Барселона» Хави Эрнандес очень хочет вернуть в команду легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за французский «Пари Сен-Жермен».

Как пишет в воскресенье, 24 июля, испанское издание Sport.es, футбольный специалист обратился к президенту «Барселоны» Жоану Лапорте с просьбой подписать контракт с капитаном сборной Аргентины после того, как его трудовое соглашение с парижским клубом подойдет к завершению.

По словам Хави, возвращение Лионеля Месси в каталонский клуб может помочь как со спортивной, так и с экономической точки зрения, пишет газета «Известия». Аргентинец покинул «Барселону» по окончании сезона 2020/21, уйдя из команды на правах свободного агента и присоединившись к ПСЖ.

В середине мая появилась информация, согласно которой Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Именитый спортсмен за год заработал 130 миллионов долларов, 75 миллионов из которых — его зарплата, а 55 миллионов — это деньги, полученные от рекламных и спонсорских соглашений.