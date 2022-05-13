Forbes: Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Фото: Наталия Нечаева

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

Согласно предоставленным данным, именитый спортсмен за год заработал 130 миллионов долларов, 75 миллионов из которых — его зарплата, а 55 миллионов — это деньги, полученные от рекламных и спонсорских соглашений.

Вторым в рейтинге оказался баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс, заработавший 121,2 миллиона долларов за год. На третьей строчке — футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чей доход оценен в 115 миллионов долларов, сообщает сайт Forbes.

Напомним, что в конце ноября Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Эта премия присуждается лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Аргентинец является рекордсменом по победам в этой премии. Ранее аргентинец удостаивался приза в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Также стало известно, что португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в очередной раз побил рекорд по количеству подписчиков в Instagram*. Теперь за спортсменом там следят порядка 400 миллионов пользователей.

*Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.