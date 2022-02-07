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Роналду побил собственный рекорд по количеству подписчиков в Instagram

Лала Манушакян

Спорт
Роналду побил собственный рекорд по количеству подписчиков в Instagram
Фото: Instagram/cristiano

Португальский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в очередной раз побил рекорд по количеству подписчиков в Instagram. Теперь за спортсменом там следят порядка 400 миллионов пользователей.

Футболист стал первым человеком в мире, имеющим аккаунт с таким количеством фолловеров Instagram.

В феврале 2021 года Роналду стал первым в мире человеком, число подписчиков которого в разных социальных сетях достигло 500 миллионов.

Год назад на страницу в Instagram футболиста был подписан 261 миллион человек. В Facebook у спортсмена насчитывается около 148 миллионов «френдов». В нынешнем, 2022 году их число достигло 150 миллионов. В аккаунте в Twitter в 2021 году насчитывалось около 91 миллиона фолловеров, сейчас же их число увеличилось до 97,2 миллиона.

Зимой 2021 года нападающего Роналду признали лучшим бомбардиром в истории футбола на церемонии Globe Soccer Awards.

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