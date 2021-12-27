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Роналду признали лучшим бомбардиром в истории по версии Globe Soccer Awards

Иван Юминов

Спорт
Роналду признали лучшим бомбардиром в истории по версии Globe Soccer Awards
Фото: Instagram / cristiano

Нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром в истории на церемонии Globe Soccer Awards. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 27 декабря.

— Криштиану Роналду не нужно представлять публике Globe Soccer, поскольку он был обладателем нескольких наград как лучший игрок и всегда был мегазвездой на церемонии награждения, — отмечается в Twitter премии.

29 ноября аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Эта премия присуждается лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

Церемония вручения премии прошла в парижском театре Шатле. Месси является рекордсменом по победам в рамках этой премии: он удостаивался призов в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Месси является воспитанником футбольного клуба «Барселона», он дебютировал в составе основной команды в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов.

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